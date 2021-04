La città sotterranea diventa set cinematografico

Il cast e la troupe di "Uno strano weekend al mare" arrivano per le riprese del film di Marco Frosini e Alessandro Ingrà in uscita a Natale prossimo

PISTOIA — Pistoia sotterranea diventa set cinematografico, con il cast e la troupe del film di Marco Frosini e Alessandro Ingrà Uno strano weekend al mare per due giorni in città con le riprese della commedia dai risvolti thriller la cui uscita nelle sale è prevista per Natale prossimo. Le giornate da segnare in agenda sono sabato 17 e martedì 20 aprile con un cast artistico che ha molto di toscano ma non solo, con le presenze di Giorgio Manetti e Sossio Aruta, celebri per le partecipazioni a programmi televisivi come Uomini e Donne, Tempation Island e Grande Fratello Vip.

E nella compagine artistica, oltre ad Ingrà, ci sono il comico fiorentino Alessandro Paci, il comico fucecchiese Graziano Salvadori, Massimo Di Stefano, Benedetta Rossi, Raissa Moretti, Sossio Aruta e Giorgio Manetti. Le riprese del film, la cui produzione tecnica è affidata alla Ecoframes Film&TV di Firenze, in Toscana sono iniziate lo scorso 23 marzo a Firenze.

Si svolgeranno nel territorio toscano soprattutto a Firenze e nelle zone dell’area metropolitana tra Bagno a Ripoli e Scandicci, poi a Figline Valdarno e appunto a Pistoia fino al 27 aprile. Poi il set si sposterà dal 4 al 8 maggio nella location marittima di Vada.