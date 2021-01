Tonfo delle nascite, 2020 a culle vuote

All'ospedale San Jacopo il secondo calo più vistoso nella Asl Centro col -8,6 per cento di parti rispetto al 2019. E si attende il contraccolpo Covid

PISTOIA — Tonfo delle nascite nella provincia di Pistoia che nel 2020 ha registrato una delle contrazioni più vistose nel numero di parti dell'intera Asl Centro. Il San Jacopo di Pistoia è a un passo dalla maglia nera - che spetta all'ospedale di Borgo San Lorenzo in Mugello col -13,7 per cento - con 910 nuovi nati nell'anno appena concluso e un crollo del -8,6 per cento rispetto al 2019. Tra loro, i bebè nati da mamme non italiane sono stati il 28,6 per cento.

L'analisi condotta del Dipartimento Materno infantile della Asl Centro rinnova le preoccupazioni per la crisi demografica di livello nazionale e a cui la Toscana non sfugge e su cui si attende di valutare la ripercussione dell'evento pandemico.

"E’ prevedibile – afferma il direttore dell’Area Pediatria e Neonatologia della Asl Toscana Centro Rino Agostiniani – che la situazione, già così critica in epoca pre-Covid, possa registrare un ulteriore peggioramento nel momento in cui andremo a valutare gli esiti delle gravidanze avviate da marzo in poi. E' infatti legittimo ipotizzare che il clima di paura ed incertezza, nonché le crescenti difficoltà di natura materiale generate dall’epidemia, possano orientare negativamente le scelte di fecondità delle coppie".