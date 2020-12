Un percorso nascita virtuale per le future mamme

Una stanza virtuale per la condivisione di alcune informazioni o per risolvere eventuali dubbi ed affrontare al meglio il percorso di gravidanza

FIRENZE — Le donne in gravidanza della Ausl Toscana Centro possono accedere, attraverso l’App “Happy Mamma”, a una stanza virtuale per incontrare un’ostetrica e altre future mamme. Si tratta dei corsi di accompagnamento alla nascita svolti a distanza in questa fase di emergenza.

“Da quando è iniziata la pandemia e ci siamo resi conto che i tempi di risoluzione sarebbero stati lunghi, abbiamo iniziato a pensare soluzioni alternative nell’organizzazione dei servizi, che bilanciassero le necessità delle donne in gravidanza con il contenimento del contagio. È stato subito evidente che il rischio maggiore era quello legato alla solitudine, al mancato confronto, all’impossibilità di scoprire la normalità del cambiamento che si sta vivendo rispecchiandosi nelle altre donne che vivono la stessa esperienza, alla difficoltà di accedere a informazioni corrette" ha spiegato Arianna Maggiali, responsabile Ostetricia Professionale.

L’avvio di questo tipo di percorso sarà in forma sperimentale partendo con piccoli gruppi di donne, cercando di stimolare maggiore interazione tra loro, con l’obiettivo di incrementare il numero dei partecipanti.

“Finora abbiamo lavorato soprattutto sull’aspetto informativo, arricchendo il nostro sito, proponendo indirizzi mail cui rivolgersi, attivando servizi di consulenza telefonica, e su quello dell’accoglienza, ribadendo in tutte le occasioni che i servizi consultoriali sono aperti, che le ostetriche sono presenti e a disposizione per ogni necessità di assistenza, di consulenza e sostegno. Ora partiamo anche con i CAN on line, per offrire alle donne anche un’occasione di incontro e scambio in diretta" ha aggiunto Alessandra Puppo, referente ostetrica per il Percorso Nascita.