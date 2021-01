E' arrivata Viola prima bebè del 2021

La piccola apre l'anno dei parti all'ospedale San Jacopo, che nel 2020 sono stati 910. L'ultimo è Brando. A Pescia invece l'anno scorso 553 nuovi nati

PISTOIA — E' arrivata Viola: è una bambina la prima nata del 2021 all'ospedale San Jacopo di Pistoia, che con lei inaugura l'anno dei parti e dei fiocchi rosa - come in questo caso - e azzurri come nel caso dell'ultimo nato 2020 che era stato il piccolo Brando.

Viola è nata il 2 gennaio, mentre Brando era venuto alla luce il 31 dicembre nel tardo pomeriggio.

Per quanto riguarda le nascite complessive, il San Jacopo nel 2020 ha registrato un calo dell’8,6 per cento: nel 2019 erano stati 996 i parti all’interno dell’ospedale pistoiese mentre nell’anno che si è appena concluso sono stati 910.

Calo, ma meno marcato, anche al Cosma e Damiano di Pescia: dai 571 del 2019 ai 553 del 2020 con un complessivo -3 per cento: nella struttura pesciatina l’ultima nascita, una bambina di nome Livia, si è registrata il 31 dicembre alle 17.52.

Come fa sapere Asl Toscana Centro, nei 7 punti nascita di propria competenza nel 2020 sono nati più maschi che femmine. La percentuale media valutata su tutti i nati aziendali è del 51,3% maschi e 48,7% femmine.