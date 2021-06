Viaggio tra le Ville Medicee con tappa a La Magia

Sono 29 tra dimore e giardini medicei e compongono l'itinerario tra i luoghi dei Medici in Toscana nel libro che si presenta la settimana prossima

QUARRATA — È un viaggio tra 29 dimore e giardini medicei il libro di Massimo Gregorini e Mariella Zoppi Ville dei Medici in Toscana, edito da Aska. E Villa La Magia c'è, e anzi ospita la presentazione del volume il prossimo sabato 12 Giugno alle 17 nel suo salone affrescato. Nel libro sono riportate le schede di 29 dimore e giardini medicei, di cui 14 fanno parte del sito seriale Unesco. Tra queste, appunto, vi è Villa La Magia di Quarrata la cui foto dall'alto è stata scelta come immagine di copertina.

Il libro propone un viaggio in Toscana fra ville e fattorie che un tempo sono state abitate dai diversi membri della Casata de’ Medici. L’idea è quella di spaziare fra luoghi e personaggi senza un itinerario predefinito, suggerendo una serie di soste in cui il visitatore possa scegliere architetture, giardini e personaggi, curiosare fra oggetti e ricordi e andare alla ricerca di situazioni conosciute o proposte meno note, ma non per questo meno intriganti e suggestive.

Da qui la scelta di una restituzione agile che propone una sintetica scheda descrittiva per ciascuna delle ville selezionate, che vengono proposte secondo un ordine alfabetico. Le ville hanno avuto committenti importanti e fanno riferimento a personaggi noti: da Lorenzo il Magnifico a Cosimo I e ai loro discendenti. Accanto agli uomini illustri, però, ci sono state donne di eccezionale statura, certamente meno famose, che hanno qui trascorso parte della loro vita ed hanno condotto queste eccezionali dimore. Di alcune di loro è stato tracciato un breve medaglione.

La narrazione delle singole ville è trattata secondo un ordine prevalentemente cronologico, che tenta di riordinare in modo sintetico le vicende storico-architettoniche dando conto dei cambiamenti di proprietà, dei principali proprietari, dei principali interventi e degli artisti che vi hanno operato. Nel testo si fa spesso riferimento ad un’iconografia antica per meglio contestualizzare, rispetto al periodo di costruzione, le architetture e i giardini che, nel tempo, hanno inevitabilmente subito trasformazioni e modifiche. In particolare, compare spesso, sia nelle immagini che nello scritto, il riferimento alle Lunette che Giusto Utens ha dipinto su incarico del granduca Ferdinando I fra il 1595 e il 1606 per la Sala Grande, poi Sala delle Ville, di Artimino.

Giusto Utens, il pittore fiammingo naturalizzato in Toscana, ha riprodotto con un puntiglioso realismo 17 (di cui solo 14 pervenuteci) possedimenti medicei, rendendo i luoghi con le vedute a volo d’uccello e definendo particolari di architetture, arredi e vegetazione con attenta scrupolosità. Il risultato è un meraviglioso quanto attento catalogo proprietario dei principali beni medicei alla fine del XVI secolo. Oggi le 14 Lunette, dopo un accurato restauro, sono esposte e possono essere ammirate nelle sale della Villa medicea della Petraia, una delle mete indicate nel volume.