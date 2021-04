Villa La Magia nel corso Unesco per i docenti

C'è anche la dimora medicea quarratina al centro della formazione pensata dal comitato tecnico del sito seriale patrimonio dell'umanità

QUARRATA — C'è anche la dimora medicea quarratina Villa La Magia al centro della formazione pensata dal comitato tecnico del sito seriale patrimonio dell'umanità, l'Unesco, e rivolta ai docenti affinché poi diffondano nelle classi la cultura legata ai siti medicei. Il ciclo Ville e giardini medicei della Toscana ha deciso di proporre due corsi on line per docenti, uno per quanti sono in cattedra nella scuola primaria, l'altro per chi insegna alle scuole secondarie.

I corsi, offerti gratuitamente, sono stati realizzati nella forma di moduli formativi fruibili individualmente attraverso una piattaforma di e-learning e si compongono di due moduli: il primo dedicato ai concetti di Unesco e patrimonio mondiale, il secondo dedicato ad approfondire il sito seriale delle Ville e Giardini Medicei in Toscana. Tra queste, anche La Magia.

La Villa quarratina è iscritta nella lista del patrimonio Unesco, sito seriale Ville e Giardini Medicei in Toscana, dal giugno del 2013. Il complesso si snoda dal cancello monumentale ai giardini rinascimentali, dalla cappella alla Limonaia col relativo spazio verde, fino agli interni ristrutturati anche tra Sei e Settecento quando si procedette - tra le altre cose - alla realizzazione dello scalone monumentale.