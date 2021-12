Un milione nel Pistoiese per nuovi parcheggi

Sono due le aree sosta finanziate con bando regionale: una a Pistoia e una a Pieve a Nievole. Obiettivo: alleggerire la pressione sui centri storici

PISTOIA / PIEVE A NIEVOLE — Mezzo milione di euro per realizzare il parcheggio San Giorgio - Cattedrale a Pistoia e 588.800 euro per quello di via Donatori del Sangue a Pieve a Nievole: sono le risorse in arrivo nel Pistoiese da parte della Regione, fetta di un plafond complessivo di 18 milioni destinati proprio alla realizzazione di spazi pubblici per la sosta.

Il bando era uscito nel Giugno scorso e, dopo la presentazione dei progetti a Ottobre, ora ecco la graduatoria e il decreto di assegnazione dei fondi. La procedura è esito della legge varata nel Marzo 2021 su impulso del presidente della Toscana Eugenio Giani per promuovere la realizzazione di parcheggi nell’ambito della riqualificazione delle aree urbane.

“E’ un impegno che mi ero preso con i Comuni - spiega il presidente -, col decreto diamo attuazione al bando, approviamo la graduatoria e diamo il via a partire. Realizzare parcheggi – prosegue - significa non solo alleggerire i centri storici, riqualificare tutta l’area urbana e valorizzare la bellezza dei luoghi, ma anche favorire i collegamenti e le opportunità per il turismo".