Un nuovo asilo nido muove i Primi Passi

Debutta la nuova struttura in grado di ospitare fino a 25 piccoli alunni tra 12 e 36 mesi all'interno dell'Istituto Scuole Mantellate

PISTOIA — Arriva in città un nuovo nido d'infanzia: è il Primi Passi e si colloca all'interno dell’Istituto Scuole Mantellate di Pistoia per ospitare bambini dai 12 ai 36 mesi. Nato da un’esigenza del territorio e fortemente voluto dalle istituzioni cittadine, è stato ristrutturato completamente in estate in base alle direttive e ad oggi conta già 17 preiscrizioni. Potrà accogliere fino a 25 bambini con apertura dal lunedì al venerdì con orario 7,30-16,30.

L’Istituto Scuole Mantellate è uno degli istituti più antichi della Toscana, attivo da oltre 100 anni. Grazie alla nuova struttura, l’istituto pistoiese potrà garantire tutta la fascia di istruzione per i bambini dal nido fino al liceo scientifico, per un totale di 450 iscritti.

“Il nido era l’unica fascia che ancora mancava - spiega Leonardo Alessi, direttore di Scuole per Crescere - e arriva dopo un confronto con il Comune e l’esigenza di una struttura di questo tipo. Ed è proprio per questo che siamo ancora più orgogliosi di aver avviato Primi Passi, che rappresenta una necessità ed un punto di riferimento per la città e per le sue famiglie”.