Toscani in TV giovedì 20 gennaio 2022 ore 14:48

La Pistoia del contemporaneo tra i luoghi di Rai 5

Al centro la regista Rai Christina Clausen e con lei Giacomo Guazzini, Lisa di Zanni, Elena Testaferrata, Elisabetta Bucciantini

Per due giorni una troupe di Rai Cultura è in città per effettuare riprese a Palazzo Fabroni nell'ambito del progetto "Luoghi del Contemporaneo"

PISTOIA — La Pistoia dell'arte contemporanea è tra i "Luoghi del Contemporaneo" di Rai 5. Oggi e domani una troupe di Rai Cultura è impegnata nelle riprese al Museo del Novecento e del Contemporaneo di Palazzo Fabroni per realizzare un video nell’ambito del progetto chiamato appunto “Luoghi del Contemporaneo”. Rai Cultura lo ha avviato nel 2019 per raccontare alcune istituzioni museali italiane attraverso brevi documentari proposti sulla piattaforma web di Rai Cultura dedicata all’arte e trasmessi anche sui canali tematici di Rai 5 e Rai Scuola. Il video sul Museo del Novecento e del Contemporaneo di Palazzo Fabroni, della durata di circa 10 minuti, sarà realizzato da Christina Clausen, programmista regista di Rai Cultura, e introdotto da un’intervista alla direttrice Elena Testaferrata, che accompagnerà lo spettatore in una visita ideale del museo. Nel video interverranno anche lo storico dell’arte Carlo Sisi e l’artista Federico Gori per approfondimenti sul Novecento pistoiese, sulla militanza contemporanea di Pistoia e sull’intervento artistico nella realizzazione di opere e spazi del museo. I primi cinque video del progetto sono stati dedicati all’arte e design contemporanei nel Palazzo del Quirinale, a Imago Museum Museo di Arte Moderna e Contemporanea di Pescara, a Casa Cavazzini Museo di Arte Moderna e Contemporanea di Udine, a ADI Design Museum Compasso d’Oro di Milano e al Museo internazionale delle Ceramiche di Faenza.