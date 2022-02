Una giornata senz'acqua, c'è un guasto alla rete

Per effettuare le riparazioni sarà necessario sospendere fin dal mattino l'erogazione del servizio, che riprenderà poi nel corso del pomeriggio

PISTOIA — Giornata senz'acqua per riparare un guasto alla rete idrica. Accade domani martedì 15 Febbraio a partire dalle 8 in via del Maestrale, nel tratto dalla rotonda a via del Grecale.

Ne dà notizia in una nota Publiacqua, che opererà nel cantiere di riparazione della rete, annunciando che in caso di condizioni meteo avverse l'intervento potrà essere rinviato al primo giorno utile successivo.

Come che sia, la situazione dovrebbe poi tendere a normalizzarsi nel corso delle ore pomeridiane.