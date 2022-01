Scavi per fogne e acqua, viabilità interrotta

Parte il 31 Gennaio l'intervento su due fronti: realizzare un nuovo allaccio fognario e riparare la rete idrica. E per le auto ecco i divieti

PISTOIA — Divieto di transito e di sosta, da lunedì 31 Gennaio fino al 2 Febbraio, in via Magellano 4 e 12. Il provvedimento è necessario per realizzare lavori di scavo per un nuovo allaccio fognario e riparazione della rete idrica.

Lo fa sapere il Comune di Pistoia in una nota in cui si assicura che sul posto è presente la segnaletica di preavviso.

Compatibilmente allo svolgimento dell'intervento dovrà comunque essere consentito l’accesso ai mezzi di soccorso, di emergenza e a quelli dei residenti della zona nei tratti non interessati dai lavori, mediante la restituzione temporanea del doppio senso di circolazione.