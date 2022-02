Ucraina, lo chef trevigiano che vive a Kiev: «Tutto bene, oggi è San Valentino» Ucraina, lo chef trevigiano che vive a Kiev: «Tutto bene, oggi è San Valentino»

Attualità lunedì 14 febbraio 2022 ore 13:05

Covid, ancora 2 vittime e 118 nuovi casi

Il numero dei contagi nelle 24 ore prosegue in andamento decrescente. Non si arresta in provincia la scia delle vittime riconducibili al virus

PROVINCIA DI PISTOIA — Ancora 118 nuovi casi di contagio da coronavirus Covid-19 e 2 ulteriori decessi: questi i dati delle ultime ventiquattro ore in provincia di Pistoia tra città, piana, montagna e Valdinievole secondo i dati del bollettino quotidianamente emesso dalla Regione Toscana. La mappatura dei nuovi contagi localizza così i nuovi positivi comune per comune: Agliana 9, Buggiano 3, Chiesina Uzzanese 1, Lamporecchio 3, Larciano 1, Marliana 2, Massa e Cozzile 4, Monsummano Terme 11, Montale 2, Montecatini Terme 5, Pescia 21, Pieve a Nievole 1, Pistoia 27, Ponte Buggianese 3, Quarrata 13, Sambuca Pistoiese 2, San Marcello Piteglio 2, Serravalle Pistoiese 5, Uzzano 3. Quanto alla situazione negli ospedali del Pistoiese, oggi al San Jacopo nel capoluogo sono accolti 54 pazienti Covid (48 in degenza ordinaria e 6 in terapia intensiva), mentre al Santi Cosma e Damiano di Pescia ci sono 13 pazienti tutti in degenza ordinaria. Il totale di positivi a coronavirus Covid-19 sul territorio pistoiese è ad oggi di 69.282 persone, mentre sale a 785 la triste conta dei morti per il virus in provincia da inizio pandemia. A livello di Asl Centro, oggi i nuovi casi rilevati su tutto il territorio aziendale sono stati 630, mentre sono 8.416 i cittadini attualmente isolati in sorveglianza attiva per essere entrati in contatto con persone contagiate. Per leggere i dati relativi a tutta la Toscana clicca qui.