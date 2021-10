Covid, tregua sui decessi e 20 casi in più

«Yo soy Giorgia, soy una mujer», Meloni a Madrid e il suo tormentone tradotto in spagnolo

Pur se con numeri bassi, il virus continua a circolare dalla montagna alla piana e alla Valdinievole in maniera diffusa. Ecco il dettaglio

PROVINCIA DI PISTOIA — Ancora 20 nuovi casi di contagio da coronavirus Covid-19 e nessun ulteriore decesso: questi i dati delle ultime ventiquattro ore in provincia di Pistoia tra città, piana, montagna e Valdinievole secondo i dati del bollettino quotidianamente emesso dalla Regione Toscana.

La mappatura dei nuovi contagi localizza così i nuovi positivi comune per comune: Agliana 4, Lamporecchio 1, Larciano 1, Monsummano Terme 1, Montale 1, Montecatini Terme 2, Pistoia 5, San Marcello Piteglio 2, Serravalle Pistoiese 2, Uzzano 1.

Il totale di positivi a coronavirus Covid-19 sul territorio pistoiese è ad oggi di 26.940 persone, mentre rimane stabile a 661 la triste conta dei morti per il virus in provincia da inizio pandemia.

A livello di Asl Centro, oggi i nuovi casi rilevati su tutto il territorio aziendale sono stati 79, mentre sono 4.561 i cittadini attualmente isolati in sorveglianza attiva per essere entrati in contatto con persone contagiate.

