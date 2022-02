Covid, un decesso e 229 contagi nel Pistoiese

Sono 3691 i nuovi casi di Coronavirus accertati in Toscana. I dati aggiornati alle ultime 24 ore dai report di Regione e Asl

PISTOIA — Tra i 3691 nuovi casi di Coronavirus accertati in Toscana nelle ultime 24 ore, 229 riguardano la provincia di Pistoia, così distribuiti:

Agliana 13, Buggiano 11, Chiesina Uzzanese 4, Lamporecchio 7, Larciano 7, Massa e Cozzile 6, Monsummano Terme 17, Montale 11, Montecatini Terme 12, Pescia 18, Pieve a Nievole 3, Pistoia 78, Ponte Buggianese 9, Quarrata 13, Sambuca Pistoiese 2, San Marcello e Piteglio 2, Serravalle Pistoiese 9, Uzzano 6.

I 3.691 nuovi casi registrati in Toscana sono stati individuati sulla base di 34.321 tamponi (10.296 molecolari e 24.025 rapidi). Il tasso dei nuovi positivi è del 10,75% (54,9% sulle prime diagnosi). Il report di oggi segnala 20 nuovi decessi riconducibili al Covid in Toscana, uno dei quali in provincia di Pistoia.