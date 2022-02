Tappa a scuola del camper per i vaccini anti Covid

Ucraina, Putin: «Se vogliamo la guerra? Certo che no, la Russia non vuole una guerra»

Dalle 12 alle 16 i bimbi tra 5 e 11 anni potranno ricevere la prima dose nella postazione mobile senza necessità di prenotarsi. Ecco dove presentarsi

MONTALE — Il camper dei vaccini anti Covid-19 fa tappa alla scuola Nerucci di via Spontini a Montale. L'appuntamento è per domani 16 Febbraio dalle 12 alle 16 e si rivolge ai bambini di età compresa tra 5 e 11 anni che ancora devono ricevere la prima dose di vaccino.

Il mezzo è allestito per la somministrazione dei vaccini anti-Covid-19 e per chi è interessato non è necessaria alcuna prenotazione: basterà presentarsi alla postazione mobile con almeno un genitore o tutore legale e con la delega dell'altro genitore o tutore legale o, in mancanza di quest'ultimo, con l'attestato di monogenitorialità. Le vaccinazioni saranno effettuate dal personale sanitario della Asl.

“Riteniamo la vaccinazione uno strumento imprescindibile per proteggersi dal virus e contrastare la sua diffusione, a partire dai nostri bambini e ragazzi al momento tra i più esposti – commenta il sindaco di Montale Ferdinando Betti -. Su questo fronte continueremo a dare il massimo e con ogni strumento possibile di contrasto pandemico".

"Il camper vuole essere anche un punto di incontro e informazione sanitaria - riferisce l'assessora alle politiche sociali Sandra Neri - proprio per venire incontro alle richieste di chiarimenti e rassicurazioni da parte dei genitori sulla campagna vaccinale".