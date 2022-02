Altri 224 contagi nella mappa del Covid

Regno Unito, allarme per la bufera Eunice: raffiche a 150km orari, alberi caduti, mare in tempesta

In Toscana si contano oggi 3324 nuovi casi di positività al Coronavirus e 28 vittime. Una di loro risiedeva in provincia di Pistoia

PISTOIA — Tra ieri e oggi in provincia di Pistoia si sono registrati 224 nuovi casi di Coronavirus, così distribuiti: Agliana 10, Buggiano 6, Chiesina Uzzanese 2, Lamporecchio 4, Larciano 3, Marliana 3, Massa e Cozzile 4, Monsummano Terme 13, Montale 8, Montecatini Terme 7, Pescia 12, Pieve a Nievole 5, Pistoia 94, Ponte Buggianese 6, Quarrata 30, San Marcello e Piteglio 2, Serravalle Pistoiese 12, Uzzano 3.

In Toscana si contano oggi 3324 nuovi positivi e 28 decessi. Non ce l'hanno fatta 16 uomini e 12 donne con un'età media di 84,5 anni. Uno di loro risiedeva in provincia di Pistoia.