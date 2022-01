Muri di sponda sulla Bure alla prova delle piene

I vecchi muri in bozza di pietrame erano ormai deteriorati, così ecco l’intervento di risanamento delle murature in destra idraulica del torrente

PISTOIA / AGLIANA — Prova piene superata per i nuovi muri di sponda in destra idraulica del torrente Bure tra Pistoia e Agliana, realizzati dal Consorzio di bonifica Medio Valdarno. I vecchi muri in bozza di pietrame erano ormai deteriorati, così ecco l’intervento di risanamento per diverse decine di metri a monte e a valle del fiume Bulicata.

C’era da valutarne la tenuta, e le piene di fine Dicembre con successive verifiche l’hanno attestata. Soddisfazione da parte del Consorzio, anche perché lo stato precedente delle murature rappresentava una condizione di pericolo che avrebbe potuto provocare anche il crollo dei muri con eventuale danneggiamento delle opere e dei paramenti arginali sovrastanti.

E invece, grazie ad un investimento di circa 43mila euro, si è proceduto alla completa ristuccatura dei muri in bozza di pietrame e alla ricostruzione delle porzioni già crollate, senza alterare le dimensioni e le caratteristiche originarie: “Nella zona pistoiese - spiega il presidente del Consorzio Marco Bottino - argini e muri di sponda sono quasi onnipresenti, spesso vecchi o ammalorati e particolarmente sollecitati dalle piene. Abbiamo ricostruito e stiamo continuando a lavorare, anno dopo anno, sulle primarie difese contro allagamenti e dissesti idrogeologici”.