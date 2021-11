Bolsonaro a Pistoia e poi in piazza dei Miracoli

Il presidente del Brasile ha reso omaggio al monumento dei soldati brasiliani poi è andato a Pisa. Presente anche Matteo Salvini. Dissenso e proteste

PISTOIA — Dopo aver partecipato al G20 di Roma e aver ricevuto la cittadinanza onoraria di Anguillara Veneta, onorificenza che ha generato a Padova scontri fra le forze dell'ordine e alcuni gruppi antagonisti, stamattina il discusso presidente del Brasile Jair Bolsonaro è arrivato a Pistoia per partecipare, nel cimitero di San Rocco, alla commemorazione dei soldati brasiliani caduti nella Liberazione d'Italia durante la Seconda guerra mondiale.

Bolsonaro è da tempo al centro di durissime contestazioni, anche in patria, per le sue posizioni negazioniste sulla pandemia di Covid, le politiche ambientali in Amazzonia, le dichiarazioni di stampo omofobo. La sua presenza in Toscana, come in Veneto, ha innescato proteste a tutti i livelli e defezioni di rilievo. Alla cerimonia pistoiese ad esempio ha preso parte il leader della Lega Matteo Salvini ma non il vescovo Fausto Tardelli. "La mia libertà e il mio senso democratico mi impongono di non andare a onorare la presenza di un capo di stato di cui non condivido idee e atti e che si è macchiato di responsabilità molto gravi" ha spiegato il vescovo. Assenti anche il governatore Eugenio Giani e il sindaco Alessandro Tomasi, ufficialmente impegnati a Firenze in un incontro istituzionale sul Pnrr.

Bolsonaro è quindi arrivato in Toscana atterrando al Galilei di Pisa con l'aereo presidenziale e ha raggiunto Pistoia con un corteo di auto con i vetri oscurati. Al cimitero di San Rocco è stato accolto da alcuni simpatizzanti avvolti in bandiere brasiliane mentre Salvini si affrettava a dichiarargli il suo sostegno. "Bolsonaro è stato ricevuto da Draghi e Mattarella - ha dichiarato Salvini - La politica dovrebbe lasciare liberi i cimiteri. Onorare i caduti dovrebbe essere al di fuori della polemica politica".

In contemporanea alla cerimonia a San Rocco, si è svolta in piazza del Duomo la prima delle due manifestazioni di protesta contro Bolsonaro organizzate per oggi, promossa da varie sigle fra cui Sinistra Italiana, Prc, Arci e M5s. Circa 200 i partecipanti. Un altro presidio è stato organizzato per il pomeriggio davanti al monumento dei caduti brasiliani, a cui hanno aderito anche Pd, Anpi, Cgil, Libera, Pax Christi e numerose associazioni di volontariato.

Nel corso della giornata non sono stati registrati incidenti e, dopo la cerimonia davanti al monumento ai caduti, Bolsonaro è tornato a Pisa dove ha visitato piazza dei Miracoli. Infine il decollo verso il Brasile.