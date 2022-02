Bonifica al giardino dell'asilo mangiato dal fuoco

Ad Agosto 2021 un incendio aveva divorato lo spazio verde, la recinzione e i pavimenti antitrauma in gomma. Ora si rimette tutto a posto

QUARRATA — Ad Agosto 2021 un incendio aveva divorato lo spazio verde, la recinzione e i pavimenti antitrauma in gomma. Ora si rimette tutto a posto e mercoledì 16 Febbraio inizieranno i lavori di bonifica e di riqualificazione del giardino della scuola dell’infanzia di Catena.

Una prima ditta provvederà alla bonifica del terreno contaminato dall'incendio, con rimozione di circa 10 centimetri di terra su un'area complessiva di circa 300 metri quadri, alla rimozione e allo smaltimento degli arredi in plastica distrutti dall’incendio, al rifacimento completo della recinzione perimetrale e alla pulizia di quella porzione di pavimentazione antitrauma rimasta indenne dalle fiamme

Successivamente, una seconda ditta specializzata in realizzazione di giardini provvederà alla risistemazione di tutta l'area bonificata posizionando nuovo prato, piantumando nuovi alberi in sostituzione di quelli bruciati, e procedendo ad altre opere di finitura. Quindi provvederà a ripristinare la pavimentazione in gomma nella parte danneggiata.

La durata prevista dei lavori è di circa un mese, e le opere non influiranno sull’organizzazione della didattica. Il costo degli interventi ammonta ad oltre 47mila euro, suddivisi in 36.487,15 per la bonifica e 9.863,70 euro per la riqualificazione del giardino.