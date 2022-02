Incendio in soffitta, paura nella notte

I vigili del fuoco sono intervenuti in piena notte in località Casini e sono riusciti a domare le fiamme prima che si propagassero all'abitazione

QUARRATA — I vigili del fuoco di Pistoia sono intervenuti poco dopo le 4 di questa notte nel Comune di Quarrata, in località Casini in via Venezia, per spegnere un incendio.

Le fiamme hanno interessato la soffitta di una abitazione.

L'intervento dei pompieri ha scongiurato il propagarsi delle fiamme all'abitazione stessa.

Non sono segnalate persone coinvolte. L'intervento si è concluso intorno alle 6.