Uffici e musei comunali, le regole per l'accesso

Green pass base o rafforzato, l'amministrazione pistoiese rammenta le norme anti Covid con cui si può accedere alle diverse strutture

PISTOIA — Green pass base o rafforzato? L'amministrazione comunale pistoiese rammenta le norme anti Covid-19 da seguire per l'accesso alle diverse strutture e uffici. Con l'entrata in vigore del decreto legge 1 del 7 Gennaio scorso, da martedì primo febbraio per entrare negli uffici comunali gli utenti devono esibire il Green pass base.

Si tratta della certificazione verde Covid che si ottiene da tampone negativo in corso di validità, oltre che da vaccinazione e guarigione. Al controllo del Green pass base provvederà il personale del Comune di Pistoia.

Intanto da lunedì 10 Gennaio è necessario il Green pass rafforzato per accedere ai Musei Civici (Museo Civico d'arte antica in Palazzo Comunale, Museo dello Spedale del Ceppo, Museo del Novecento e del Contemporaneo di Palazzo Fabroni e Casa-studio Fernando Melani), alle Biblioteche comunali (San Giorgio e Forteguerriana) e all'Archivio storico.