Sos Covid, al telefono il servizio informativo

Arriva per i cittadini della Società della Salute Pistoiese un aiuto per orientarsi su procedure, normative e adempimenti con personale specializzato

PISTOIA — Green pass, certificazioni, prenotazioni di tamponi e vaccini, procedure in caso di contagio: per tutto quanto fa Covid-19 sotto il profilo amministrativo e burocratico è attivo da dopodomani mercoledì 19 Gennaio il nuovo servizio di informazioni "Sos Covid 19 Pistoia" per i residenti nel territorio della Società della Salute Pistoiese che comprende i comuni di Pistoia, Quarrata, Agliana, Montale, Serravalle Pistoiese, Abetone Cutigliano, San Marcello Piteglio, Marliana e Serravalle Pistoiese.

Lo si attiverà digitando il numero telefonico 0573 353535, in funzione dalle 9 alle 14 per le chiamate in entrata, e dalle 14 alle 15 per quelle in uscita: gli operatori, infatti, richiameranno gli utenti nei casi in cui non sia stato possibile fornire una risposta esaustiva nel corso della telefonata di ingresso. Il centralino sarà collocato nella sala operativa Cross di viale Matteotti e avrà 3 linee telefoniche dedicate.

Il nuovo servizio - unico nell'intera Usl Toscana Centro - è stato presentato stamani dalla presidente della SdS Pistoiese Anna Maria Celesti e dal direttore Daniele Mannelli alla presenza di Andrea Giacomelli, presidente dell'Ordine dei Farmacisti della provincia di Pistoia e della rappresentante dell'Ordine dei Medici della provincia di Pistoia Ilaria Scamorri, poiché entrambi gli ordini collaborano all'iniziativa.

"Il nuovo scenario che si va delineando con la variante Omicron rende sempre più evidente l'esigenza di informare i cittadini, con modalità semplici e accessibili a tutti – spiega Celesti -. Non è il caso di attendere, bisogna agire subito. Per questo abbiamo pensato di istituire un numero di telefono dedicato, al quale risponderanno operatori appositamente formati. Gli operatori daranno informazioni sulle modalità di ottenimento del greenpass, su quarantena ed isolamento, e supporteranno i cittadini nella prenotazione di vaccini e tamponi e, in caso di positività al test, nella compilazione del questionario di autovalutazione sul portale regionale".

Da parte dei farmacisti l'auspicio è che la linea dedicata alleggerisca "la pressione che quotidianamente si riversa sulle farmacie", ha sottolineato Giacomelli. Sulla stessa lunghezza d'onda ma per quanto riguarda il fronte dei medici di medicina generale è Beppino Montalti, presidente dell'Ordine dei medici chirurghi e degli odontoiatri della provincia di Pistoia.