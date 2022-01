Lo scavo per le fognature chiude la strada

«Io vengo a Sanremo, poi tu dopo non lavorerai più»: la scenetta tra Zalone e Amadeus che annuncia la presenza del comico al festival

Sarà necessaria un'intera giornata per realizzare l'intervento di allaccio alla rete, e nel frattempo saranno vietati transito e sosta

PISTOIA — Una giornata di chiusura, domani 10 Gennaio, in via San Sebastiano. All'altezza del numero civico 46 Publiacqua sarà al lavoro per eseguire uno scavo che consenta di effettuare un allaccio alla rete fognaria.

Sono previste modifiche alla viabilità. Nello specifico, all'altezza del civico 46 appunto, dalle 8 alle 18 saranno vietati il transito e la sosta a tutti i veicoli.

Compatibilmente allo svolgimento dei lavori, sarà consentito l’accesso ai mezzi di soccorso e di emergenza.