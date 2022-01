In via Guicciardini si parte coi lavori

Il cantiere verrà aperto dopo l'ora di punta del mattino e andrà avanti per tutta la settimana. Ecco divieti, deviazioni e percorsi alternativi

PISTOIA — Ci siamo: in via Guicciardini domani si parte coi lavori. I cantieri apriranno intorno alle 8,30, per permettere il passaggio dei veicoli nell’ora di punta, con la realizzazione di una rotatoria temporanea sul ponte dell'Arca tra le vie Fiorentina, Cesare Battisti e Bonellina che permetterà, a chi proviene dalla rotonda di via Erbosa, di bypassare via Guicciardini nei giorni dei lavori di asfaltatura, e proseguire così in direzione sud, verso l'ospedale San Jacopo oppure verso Bonelle e case Nuove di Masiano. Ciò consentirà a studenti e lavoratori di raggiungere scuole e posti di lavoro senza problemi.

L'intervento, che prevede un investimento di 90mila euro, dovrebbe concludersi il 15 Gennaio, salvo imprevisti. Nel corso dei lavori saranno adottate alcune modifiche al transito. In via Guicciardini sarà in vigore il senso unico di circolazione nella sola direzione ovest-est (dalla Vergine verso il Fagiolo), alternando il transito nelle carreggiate libere dai lavori.

I veicoli (escluse moto e biciclette) che provengono dalla rotatoria della Vergine e devono proseguire in direzione di Prato, possono continuare a viaggiare in via Guicciardini, nella carreggiata libera dai lavori.

I mezzi leggeri che invece provengono da Prato dovranno deviare in via Fiorentina, verso destra (al Fagiolo) proseguire in via Cesare Battisti per poi girare a sinistra alla nuova rotatoria temporanea percorrere via Bonellina e raggiungere la Vergine.

I mezzi pesanti (autotreni e autoarticolati) provenienti da est (rotatoria di via Toscana), invece, non potranno raggiungere la Vergine: si consiglia la deviazione per il casello A11 Prato Ovest e quindi l’autostrada Firenze – Mare.

Infine, durante i lavori sulla carreggiata sud sarà, comunque, sempre garantito l'accesso al fast food e al distributore di carburante. Le altre attività hanno l'accesso garantito dalle strade nei pressi dove si trovano (via Russo, via Montesecco della Vergine, via Bassa della Vergine, via Manzoni...).

La mappa del Comune di Pistoia

Ecco i divieti di transito e di sosta nelle vie adiacenti a via Guiciardini. In via Berni sarà vietato il transito a autotreni e autoarticolati nella sola direzione est-ovest (dal Fagiolo verso la Vergine) e, all'intersezione con via Fiorentina, sarà istituita per tutti i veicoli la direzione obbligatoria a destra in via Fiorentina.

In via Fiorentina (tratto da via Gorizia a via Guicciardini, direzione sud) sarà in vigore il divieto di circolazione a tutti i veicoli, con esclusione di frontisti e per coloro che accedono alle proprietà laterali. In via Russo, all'intersezione con via Guicciardini, verrà vietato il transito a tutti i veicoli, eccetto ai frontisti.

In via Bassa della Vergine, lato nord, all'intersezione con via Guicciardini, sarà vietata la circolazione. In via Bassa della Vergine, lato sud, all'intersezione con via Guicciardini, sarà istituito il divieto di transito e, conseguentemente, sarà restituito temporaneamente il doppio senso di circolazione esclusivamente ai frontisti, nel tratto compreso tra il civico 57 e l'intersezione con via Filangieri.

In via Montesecco della Vergine sarà in vigore il divieto di sosta con rimozione forzata, nel tratto compreso tra il civico 2 e l'intersezione con via Bonellina. Sul posto è presente la segnaletica di preavviso.

Ecco i percorsi alternativi previsti dal 10 al 15 Gennaio. Direzione est-ovest (vietata a autotreni e autoarticolati): chi proviene da est (Sant’Agostino, via Toscana, via Fiorentina) dovrà percorrere via Fiorentina, in direzione centro, e quindi via Bonellina, in direzione Vergine. Tra via Bonellina e via Fiorentina sarà realizzata una rotatoria provvisoria. Invece per autotreni e autoarticolati: chi proviene da est (Sant’Agostino, via Toscana, via Fiorentina) dovrà percorrere l’itinerario alternativo ss719 (via Toscana) – casello di Prato Ovest – Autostrada A11 Firenze Mare – casello di Pistoia.