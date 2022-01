Trasporti su gomma, l'ora dello sciopero

Covid, ambulanze in coda davanti al Cotugno di Napoli

Gli autoferrotranvieri incrociano le braccia contro il mancato rinnovo del contratto. La regolarità delle corse dipenderà dall'adesione alla protesta

PROVINCIA DI PISTOIA — Bus a rischio, il prossimo venerdì 14 Gennaio, con possibili riduzioni del servizio a causa dello sciopero nazionale di 4 ore delle lavoratrici e dei lavoratori del trasporto pubblico locale indetto da Filt Cgil, Fit Cisl, Uil Trasporti, Faisa Cisal e Ugl Autoferro.

Nella provincia di Pistoia e nel bacino di Montecatini Terme, l'astensione dal lavoro è fissata dalle 17,30 alle 21,30 per gli addetti al movimento e al personale viaggiante, alla biglietteria, al rifornimento, ai depositi e per le 4 ore di fine turno per gli addetti alle officine e agli uffici.

Autolinee Toscana prospetta il rischio di riduzione del servizio a seconda del livello di adesione dei lavoratori alla protesta, indetta contro l’interruzione del confronto per il rinnovo del contratto nazionale Autoferrotranvieri Internavigatori (Mobilità Tpl).