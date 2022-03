Le rotatorie fioriscono grazie alle adozioni

Sono Avis e Mati ad avere adottato due rotonde che adesso verranno allestite a verde e poi curate così da mantenere bellezza e decoro

PISTOIA — Le rotatorie rifioriscono grazie alle adozioni. Sono partiti stamani i lavori di allestimento a verde di due rotatorie cittadine: quella di recente realizzazione tra viale Matteotti e viale Italia e quella tra via dell’Annona e via Coluccio Salutati, vicino al giardino Oriana Fallaci, grazie al progetto di Avis Pistoia che lo scorso anno ha riposto all’avviso del Comune per la valorizzazione e manutenzione delle aree verdi del patrimonio comunale mediante sponsorizzazione finanziaria, tecnica o tecnico-finanziaria.

L'Avis ha adottato prendendola in carico la valorizzazione di questi due spartitraffico, prevedendone prima l’allestimento a verde e quindi la manutenzione per tre anni. Le piante saranno fornite da Piante Mati ssa, mentre i lavori vengono eseguiti dalla Giardineria Italiana, entrambe società del gruppo Mati 1909 che da questa mattina è all’opera per completare l’intervento.

Per la rotatoria in Porta Nuova verrà realizzato un allestimento con foglie e fiori a colorazione rossa (Loropetalum chinense 'Black Pearl', Imperata cilindrica 'Red Baron', Loropetalum 'Fire Dance', Berberis 'Red Jewel' e Berberis Thumbergii 'Atropurpurea'). La parte centrale sarà distinta attraverso un disegno realizzato con sassi bianchi a forma di goccia di sangue, simbolo appunto dell’Avis. Per favorire la vista a chi arriva dal centro, il terreno dell’aiuola verrà leggermente inclinato verso la città. In programma anche la realizzazione di un impianto di irrigazione a goccia, ad attivazione automatica.

Per quanto riguarda la rotatoria tra viale Matteotti e viale Italia, è prevista la messa a dimora di 90 piante di Cotoneaster salicifolia repens, a formare un tappeto verde e rosso, e la realizzazione di un impianto di irrigazione a goccia.

Nell’arco di una settimana, per conto di Avis, gli operatori del vivaio si occuperanno della pulizia delle aree e realizzeranno l’allestimento. Per tre anni, poi, il personale specializzato si occuperà della manutenzione e della corretta conservazione dello stato di salute delle piante messe a dimora.

Oltre alla valorizzazione delle due rotatorie, Avis si occuperà anche della sponsorizzazione finanziaria triennale per sostenere lamanutenzione della vegetazione della rotatoria di via Clemente IX in via di Valdibrana.