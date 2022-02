Piante e area cani rinnovano il giardino di Mattia

Prima gli incontri coi residenti della zona, poi il progetto e ora ecco la riqualificazione dell'area anche con la creazione di zone giochi e fitness

PISTOIA — È in corso la riqualificazione del giardino di Mattia, a Candeglia. Circa 60 le piante messe a dimora dall’amministrazione comunale nelle ultime settimane, così da creare zone d’ombra nei pressi delle panchine e delimitare vialetti e giochi per età ed esigenze diverse, compresa un’attrezzatura per il fitness. In programma anche la realizzazione di un’area riservata alla sgambatura dei cani e l’installazione di due fontanelle, per un investimento complessivo di 70mila euro.

A seguito di alcuni incontri con i residenti della zona, dunque, l’ufficio Verde pubblico ha progettato la sistemazione dell’area situata in via Giuseppe Pietri, nella zona di Mattia a Candeglia, con l’obiettivo di attuare una riqualificazione del verde, ripristinare i viali interni e realizzare uno spazio ludico, fitness e socializzazione che da tempo aveva bisogno di un intervento che lo rendesse nuovamente accogliente, attrattivo e capace di rispondere alle esigenze dei residenti.

Betulle, gelsi ornamentali, querce, liquidambar, corbezzoli, aceri. Queste le essenze arboree che sono state scelte dai tecnici del verde per rinnovare il giardino e offrire nuove opportunità di svago per i ragazzi e gli sportivi, comprese le attività per gli amici a quattro zampe. Inoltre lungo l’area posta a sud, che si affaccia su via di Santomoro, è prevista la realizzazione di un prato fiorito "Wild flowers" attraverso l'uso di un insieme di semi idonei allo scopo.

Attualmente è in corso la realizzazione dell’impianto di irrigazione a goccia per le piante, ma è prevista anche la predisposizione di un impianto di illuminazione. Il progetto per il giardino di Mattia comprende anche la realizzazione di due aree ludiche: la prima a nord-est del giardino, prospiciente via Pietri. Su un tappeto anti-trauma di materiale ecologico (cippato di castagno) troveranno posto un’altalena, un bilico, un castello con scivolo e un attrezzo fitness. L'area giochi, di forma circolare, verrà ombreggiata dalle querce già presenti e dalla messa a dimora di 5 esemplari appartenenti alla specie Alba. Inoltre, lungo il campo in terra battuta, è previsto il ripristino del fondo e la collocazione di due porte da calcetto.

"La riqualificazione in corso al giardino di Mattia – sottolinea Alessio Bartolomei, assessore ai lavori pubblici – evidenzia bene come gli interventi sulle aree a verde abbiano una triplice valenza: ambientale, estetica e ricreativa. Oggi, il verde urbano è un fattore determinante per la qualità di vita dei cittadini, ma anche di identità paesaggistica della città, per questo come amministrazione ne abbiamo fatto una priorità".