Col ponteggio traffico vietato 10 giorni

Il provvedimento è assunto per consentire lavori di manutenzione alle facciate di un edificio. Ecco i divieti e il percorso alternativo

PISTOIA — Dieci giorni senza auto in via del Presto dove, da Piazza Spirito Santo a vicolo Taverna, dovrà essere installato un ponteggio per lavori di manutenzione alle facciate di un edificio.

Per permettere l'intervento saranno adottati alcuni provvedimenti alla viabilità: dal 17 al 28 Gennaio in quel tratto di via del Presto saranno in vigore il divieto di transito e di sosta. Compatibilmente allo svolgimento dell'intervento, dovrà comunque essere consentito l’accesso ai mezzi di soccorso e di emergenza, nei tratti non interessati dai lavori, mediante la temporanea restituzione del doppio senso di circolazione.

Sarà consentito il percorso alternativo attraverso via della Dogana, Piazza della Sapienza, via della Sapienza e Ripa delle Stinche.