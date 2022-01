Ricercato in Europa acciuffato al bar

L'uomo è risultato residente a Pistoia. Lo ha individuato a Prato la polizia impegnata in un servizio di controllo. È stato arrestato

PISTOIA / PRATO — Su di lui pendeva un ordine di cattura europeo emesso dalle autorità del Belgio per reati connessi alla partecipazione a organizzazione criminale, riciclaggio di proventi di reato e crimini informatici. Era in Toscana, residente a Pistoia, e ad individuarlo ieri sera a Prato all'interno di un bar sono stati i poliziotti della squadra di polizia amministrativa di Prato ed equipaggi del reparto prevenzione crimine di Firenze.

Gli agenti erano intenti in un servizio straordinario di controllo del territorio. Intorno alla 21 hanno identificato i clienti di un bar in zona Santa Trinita. Tra loro, ecco il 40enne di origini straniere ricercato in Europa.

L'uomo è stato arrestato in esecuzione dell'ordine di carcerazione internazionale e trasferito nel carcere pratese. Qui si trova adesso a disposizione dell'autorità giudiziaria.