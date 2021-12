Sulla panchina inclusiva c'è posto per tutti

E' blu e al centro ha lo spazio per la sedia a rotelle o anche per il passeggino dei bimbi: l'ha inaugurata Avis al parco di Monteoliveto

PISTOIA — E' blu e al centro ha lo spazio per una carrozzina per i disabili motori o anche per un passeggino dei bambini: è la nuova panchina inclusiva inaugurata da Avis Pistoia al parco di Monteoliveto alla presenza del sindaco Alessandro Tomasi e del vicesindao Annamaria Celesti. Ed è davvero un posto per tutti.

Tra le due sedute laterali, infatti, può accogliere la persona disabile che così si trova fianco a fianco con le persone normodotate sotto il profilo motorio. Il blu è il colore distintivo dell'Avis e l'occasione per collocare l'arredo urbano è stata fornita dalla Giornata internazionale delle persone con disabilità.

"La panchina inclusiva consente di ospitare, tra le due sedute laterali, una carrozzina per persone con disabilità o anche un passeggino da bambino. La panchina, che porta i colori di Avis, vuole essere quindi una panchina per tutti perché, come dice il motto scelto per l’inaugurazione, l’abilità sta nel vederci tutti uguali", spiega proprio Avis Pistoia in una nota.