Attualità lunedì 07 marzo 2022 ore 08:33

Lavori con piattaforma aerea chiudono la strada

In via della Costituzione il cantiere opera sulla rete di telefonia e l’intervento prosegue per due giornate tra divieti e deviazioni

PISTOIA — Oggi e domani in via della Costituzione si lavora alla rete di telefonia. L’intervento implica la sosta di un autocarro con piattaforma aerea e l’installazione del cantiere. Occhio ai divieti, perché oggi lunedì 7 e domani martedì 8 Marzo sono previste alcune modifiche alla viabilità segnalate sul posto e di cui dà notizia il Comune. Durante gli interventi in via della Costituzione, all’altezza dei civici 1-13, sarà istituito il divieto di sosta con rimozione forzata. La corsia ordinaria di transito sarà chiusa e il traffico veicolare deviato sulla corsia preferenziale bus, mentre i pedoni potranno percorrere un passaggio protetto.