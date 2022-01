Fino al 28 Gennaio è possibile segnalare le aree con mancanza di copertura mobile e banda larga da inserire nel censimento regionale. Ecco come si fa

PISTOIA — Se non sei connesso allora dillo. Sì perché nell'ambito delle iniziative promosse per superare le disparità nell’accesso ai servizi telematici, la Regione Toscana ha chiesto ai Comuni di censire le aree dove non esistono o non funzionano le connessioni di banda larga su rete fissa (fibra) o il segnale su rete mobile/cellulare.

Il passaggio è importate per le zone collinari e montane, carenti di copertura, in un momento in cui la connessione risulta particolarmente importante ad esempio per la didattica a distanza, lo smart-working e lo sviluppo turistico del territorio.

Fino al 28 Gennaio è possibile segnalare la problematica al Comune di Pistoia scrivendo un messaggio all’indirizzo di posta elettronica a.ferrario@comune.pistoia.it. Nella mail va specificato se il problema riguarda la copertura mobile o la connessione fissa (fibra), se il servizio è totalmente assente oppure disponibile ma con prestazioni insufficienti, le vie o la zona del territorio comunale in cui si riscontra il disservizio.

Una volta raccolte tutte le segnalazioni, entro il 31 Gennaio il Comune inserire i siti a bassa copertura nel servizio georeferenziato della Regione, che poi a sua volta condividerà le informazioni con i referenti a livello nazionale.