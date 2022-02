In biblioteca corsi gratuiti per grandi e piccini

Si può imparare come non impazzire dietro a un computer, ma anche come costruire un robot con gli storici mattoncini. Ecco tra cosa si può scegliere

PISTOIA — Si può imparare come non impazzire dietro a un computer, ma anche come costruire un robot con gli storici mattoncini. È fitto il calendario di You Lab Pistoia, spazio presente all'interno della Biblioteca San Giorgio di Pistoia, che nei mesi di Febbraio e Marzo offre una serie di proposte formative a partecipazione gratuita, basta iscriversi presso la biblioteca.

I corsi sono pensati sia per gli adulti che per i bambini, e le iscrizioni vengono accolte fino a esaurimento dei posti disponibili. Le proposte di formazione contano anche sui Ptco (Percorsi per le Competenze Trasversali e l’Orientamento) attivati con l'istituto tecnico Fedi Fermi di Pistoia: in particolare gli studenti Martina Puccianti e Matteo Pacini terranno gran parte dei corsi.

Alle parti prettamente formative si aggiungeranno due appuntamenti di Pronto Soccorso informatico (5 Marzo e 26 Marzo, dalle 15 alle 18,30), ovvero uno sportello a cui rivolgersi, senza necessità di prenotazione, per risolvere problemi pratici con il pc, il tablet o il telefono, o per chiedere aiuto su questioni informatiche di base.

Ma ecco il dettaglio dei corsi disponibili. Uno è "Abc del pc", corso per adulti in 3 lezioni di alfabetizzazione informatica (5, 12 e 19 Febbraio alle 17). Rivolti a bambini tra i 7 e i 10 anni sono poi i laboratori del 26 Febbraio alle 17 "Lego WeDo", mini laboratorio di robotica, e del 12 Marzo sempre alle 17 "Scratch, programmare non è mai stato così facile!" Una successiva sessione di "Lego WeDo" sulla robotica sarà invece modulata sempre per i bambini ma con i loro genitori il 19 Marzo alle 16,30.

La partecipazione ai corsi, come si diceva gratuita, è aperta a tutti gli iscritti alla biblioteca. Bisogna inviare una email per prenotarsi indicando le generalità. Ai partecipanti verrà inviata una mail di conferma di avvenuta iscrizione. Per i genitori dei piccoli corsisti è necessario esibire il Green Pass rafforzato per accedere alla biblioteca.