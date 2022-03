Frane e dissesti, 1,7 milioni per la sicurezza

Consolidamento, bonifica e funzionalità idraulica sono al centro degli interventi finanziati in tutto il territorio provinciale. Ecco dove

PROVINCIA DI PISTOIA — In arrivo nella provincia di Pistoia 1,7 milioni di euro finalizzati al recupero ed al miglioramento della funzionalità idraulica dei reticoli idrografici, con particolare riferimento ad interventi in aree particolarmente vulnerabili per la salvaguardia della pubblica e privata incolumità e dei beni e delle attività produttive.

La giunta regionale ha approvato l’elenco degli interventi e a darne notizia è il consigliere regionale Pd e presidente della commissione Aree interne Marco Niccolai. Ecco gli interventi su cui ricadono i finanziamenti.