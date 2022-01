Crisi Ucraina: la Russia, le cause e il patto non scritto con gli Usa Crisi Ucraina: la Russia, le cause e il patto non scritto con gli Usa

Attualità lunedì 31 gennaio 2022 ore 15:17

È nato il Centro per le famiglie

Si trova in piazza del Duomo ed è aperto per 3 giorni a settimana. Il progetto per questo nuovo servizio è nato con le cooperative Arkè e Pantagruel

PISTOIA — Il Centro per le famiglie adesso è realta. Il nuovo spazio si trova in piazza del Duomo 12, di fianco all’Ufficio Relazioni con il Pubblico del Comune. Il servizio prende il via martedì 1 Febbraio, su impulso del servizio delle Politiche di inclusione sociale del Comune. L’inaugurazione si è tenuta questa mattina alla presenza del sindaco Alessandro Tomasi, dell’assessore alle Politiche di inclusione sociale Anna Maria Celesti, della dirigente del servizio Chiara Pierotti e dei rappresentanti delle cooperative che vi opereranno. L’idea di dare vita a un luogo di informazione e interlocuzione dedicato alle famiglie pistoiesi nasce da un percorso di co-progettazione avviato con le cooperative Arkè e Pantagruel, prendendo spunto dai cambiamenti che hanno investito le reti familiari e sociali durante la pandemia. L’obiettivo, quindi, è quello di offrire un servizio di orientamento, accompagnamento e informazione in merito a servizi e progetti educativi, scolastici, sanitari, sociali, economici e normativi, erogati sia dall’Amministrazione comunale sia, per le attività di tempo libero, da altri soggetti attivi nell’ambito sportivo, sociale, culturale e aggregativo. L’Amministrazione comunale intende così assicurare alle famiglie un accesso rapido ed esaustivo a tutte le principali informazioni utili per la vita quotidiana, alla conoscenza delle opportunità che offre il territorio. L’info-famiglie non si limita a informare, ma introduce il concetto di presa in carico delle situazioni in cui le famiglie si trovano e che il Centro intende affrontare offrendo un ventaglio di possibilità. La seconda fase del progetto, che sarà avviato più avanti, prevede poi l’attivazione di azioni volte a valorizzare le responsabilità educative dei singoli, a sostenere lo sviluppo delle competenze relazionali e a promuovere il protagonismo delle famiglie con figli nel contesto comunitario, favorendo di fatto la coesione sociale. L’info-famiglie è aperto, con accesso libero, nel seguente orario: martedì dalle 16 alle 18, mercoledì dalle 9 alle 12, sabato dalle 9 alle 12 e dalle 15.30 alle 17.30. Inoltre, il servizio è dotato di un sito internet e una reperibilità telefonica fissa 0573 371011.