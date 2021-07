Per i vivaisti si apre l'era Ferrini

Era il candidato in pole alla presidenza del distretto ornamentale pistoiese e i pronostici hanno avuto ragione: Francesco Ferrini è stato eletto

PISTOIA — I pronostici anche interni lo davano come candidato in pole per la posizione di vertice, e ieri l'assemblea al Circolo di Masiano ha confermato le previsioni: Franceso Ferrini è stato eletto come nuovo presidente del Distretto vivaistico ornamentale pistoiese.

Ferrini è professore ordinario di Arboricoltura generale e coltivazioni arboree dell’Università di Firenze, fra i massimi esperti a livello internazionale di arboricoltura urbana, insignito nel 2019 dell’Award of Merit della International Society of Arboriculture (ISA) che è l'onore più alto alla carriera conferito dall’ISA, ma anche vincitore nel 2009 del premio Fabio Rizzi per l’impegno "nella ricerca e nella divulgazione delle conoscenze tecnico-scientifiche in materia di vivaismo e arboricoltura ornamentale, in continuo contatto con i produttori in tutto il mondo".

Francesco Ferrini era stato proposto dal presidente di Cia Toscana Centro Sandro Orlandini e non ha trovato candidature alternative in seno a un’assemblea distrettuale a cui non ha partecipato Coldiretti. Succede a Francesco Mati, che ha presieduto il Distretto delle piante per due mandati, dal 2015 ad oggi, durante i quali il vivaismo pistoiese ha saputo superare con forza vari momenti di crisi.

Per Luca Magazzini, presidente dell’Associazione Vivaisti Italiani che è il soggetto referente del Distretto vivaistico ornamentale di Pistoia, "da Ferrini ci si aspetta un ulteriore salto di qualità scientifico nella divulgazione del settore vivaistico e dei benefici della produzione del verde per la salute e l’ambiente".

"Coloro che mi hanno preceduto – ha detto il neopresidente appena dopo l'elezione - hanno permesso di attuare le molteplici attività del Distretto che ne hanno garantito la crescita, pur in un contesto di crisi come quello degli ultimi anni. Per cui a loro va il mio personale ringraziamento, che penso sia condiviso da tutti. Le cose da fare sono tante perché semplicemente nell’ultimo anno e mezzo è cambiato tutto: è cambiata la prospettiva con cui si guarda al verde urbano".

Il presidente Ferrini, ha già evidenziato alcuni punti programamtici fondamentali per la asua azione: centralità dei vivai, visibilità del distretto, internazionalità, investimenti nella ricerca e informatizzazione.

Soddisfazione per l'elezione di Ferrini è stata espressa dal presidente di Confagricoltura Pistoia Andrea Zelari: "Francesco Ferrini – afferma – è una figura di spessore nazionale e internazionale nell’ambito dell’arboricoltura urbana e delle coltivazioni arboree e allo stesso tempo trasversale nel mondo associativo e produttivo, capace quindi di rappresentare unitariamente il vivaismo pistoiese in Italia e nel mondo".