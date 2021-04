Covid, 151 contagi e una vittima in 24 ore

Usa, bambino in lacrime lasciato da solo nel deserto al confine col Messico: «Ho paura, potevano rapirmi o derubarmi»

I report sanitari di Regione e Asl contano sul territorio provinciale pistoiese un totale di 19.453 infettati e 492 vittime da inizio pandemia

PISTOIA — Ancora 151 nuovi casi di contagio da coronavirus Covid-19 e 1 ulteriore decesso: questi i dati delle ultime ventiquattro ore in provincia di Pistoia tra città, piana, montagna e Valdinievole secondo i dati del bollettino quotidianamente emesso dalla Regione Toscana.

La mappatura dei nuovi contagi elaborata dalla Asl Centro localizza così i nuovi positivi comune per comune: Agliana 7, Buggiano 5, Chiesina Uzzanese 1, Lamporecchio 2, Larciano 6, Marliana 1, Massa e Cozzile 7, Monsummano Terme 18, Montecatini Terme 4, Montale 5, Pescia 13, Pieve a Nievole 4, Pistoia 43, Ponte Buggianese 3, Quarrata 18, Sambuca Pistoiese 1, San Marcello Piteglio 3, Serravalle Pistoiese 9 e Uzzano 1.

Il totale di positivi a coronavirus Covid-19 sul territorio pistoiese è ad oggi di 19.453 persone, mentre la nuova vittima odierna porta a 492 la triste conta dei morti per il virus in provincia da inizio pandemia.

A livello di Asl Centro, oggi i nuovi casi rilevati su tutto il territorio aziendale sono stati 744, mentre sono 11.792 i cittadini attualmente isolati in sorveglianza attiva per essere entrati in contatto con persone contagiate.

Per leggere i dati relativi a tutta la Toscana clicca qui.