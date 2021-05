Covid, 1 vittima e 48 nuovi contagi

Kobe Bryant nella Hall of Fame, la moglie Vanessa commossa: «Amore, sei tra i migliori di sempre»

Nel Pistoiese gli infettati dall'inizio della pandemia con oggi sfiorano i 22.300. I dati in dettaglio territoriale dai bollettini di Regione e Asl

PISTOIA — Ancora 48 nuovi casi di contagio da coronavirus Covid-19 e 1 ulteriore decesso: questi i dati delle ultime ventiquattro ore in provincia di Pistoia tra città, piana, montagna e Valdinievole secondo i dati del bollettino quotidianamente emesso dalla Regione Toscana.

Il totale di positivi a coronavirus Covid-19 sul territorio pistoiese è ad oggi di 22.298 persone, mentre la nuova vittima odierna porta a 603 la triste conta dei morti per il virus in provincia da inizio pandemia.

A livello di Asl Centro, oggi i nuovi casi rilevati su tutto il territorio aziendale sono stati 270, mentre sono 12.169 i cittadini attualmente isolati in sorveglianza attiva per essere entrati in contatto con persone contagiate.

Per leggere i dati relativi a tutta la Toscana clicca qui.