Il Covid cancella il concerto di San Silvestro

PISTOIA — "A causa del progressivo peggioramento dello scenario pandemico nazionale, si comunica che il concerto degli Extraliscio, previsto in piazza Duomo a Pistoia venerdì 31 Dicembre 2021, è annullato": la comunicazione arriva dall'Associazione Teatrale Pistoiese, e ormai il dado della cancellazione degli eventi collettivi in piazza per la notte più lunga dell'anno, quella di San Silvestro, pare davvero essere tratto.

Insieme al concerto infatti, fa sapere ancora la Atp, sono annullate "le ulteriori iniziative che erano in programma, nella stessa serata, di contorno al concerto". Il Concerto degli Extraliscio sarà riprogrammato e già si sa che la nuova data cadrà nella seconda metà di Giugno 2022. Gli artisti hanno già dato la loro disponibilità in tal senso.

L'invito a rivalutare l'opportunità di dar corso alla festa musicale era giunto proprio ieri da parte del prefetto Gerlando Iorio nel corso della riunione di comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza. L'appello era proprio nettamente "a cancellare il concerto di fine anno qualora non possano essere rispettate le indicazioni previste dal piano di sicurezza, anche in considerazione del possibile rischio evolutivo sanitario".

E l'evoluzione dei contagi effettivamente anche oggi è improntata all'aumento del numero di infetti. Già ieri, ancora nel corso del vertice in prefettura, era stato deciso di annullare la discesa della Befana dei vigili del fuoco dal Duomo. Nella giornata odierna anche Firenze ha deciso di cancellare le iniziative della notte dell'ultimo dell'anno.