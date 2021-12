La Befana non scenderà dal Duomo, colpa del Covid

Il tradizionale appuntamento è cancellato. A rischio anche San Silvestro: Montecatini annulla l'evento, il prefetto invita Pistoia a fare altrettanto

PISTOIA — L'avanzata dei contagi da Covid-19 con la cavalcata della variante Omicron cancella la tradizionale discesa della Befana dei vigili del fuoco dal Duomo di Pistoia. La decisione è giunta nel corso del comitato provinciale ordine e sicurezza pubblica riunito sotto la regia del prefetto Gerlando Iorio: "E' stato ritenuto non opportuno svolgere tale manifestazione", si spiega.

Per l'Epifania, il Comune di Pistoia ha annunciato che opterà per la programmazione di "micro eventi rivolti ai bambini in diverse piazze del centro storico che permetteranno una migliore gestione degli accessi e minori rischi di assembramento, stante - sottolinea una nota di prefettura - il permanere dell’obbligo di mascherina anche all’aperto nonché delle altre misure prescritte dalla normativa vigente".

Non solo, però, perché è a rischio anche il concerto in piazza organizzato per la notte di San Silvestro. Il prefetto, "sulla scorta del parere concorde delle forze di polizia, ha invitato il Comune di Pistoia a cancellare il concerto di fine anno qualora non possano essere rispettate le indicazioni previste dal piano di sicurezza, anche in considerazione del possibile rischio evolutivo sanitario".

Montecatini Terme ha già rinunciato allo svolgimento della manifestazione di fine anno tradizionale e programmata, e di questo il comitato ha preso atto. A livello provinciale, il prefetto ha rinnovato l'invito alle amministrazioni comunali ad adottare ordinanze specifiche di obbligo di mascherine all'aperto specialmente nelle occasioni di eventi pubblici e a dare massimo impulso al controllo dei green pass.