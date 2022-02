Coronavirus, altre 6 vittime nel Pistoiese

Il bollettino monitora l'andamento dell'epidemia: in provincia di Pistoia altri 169 contagi. I dati aggiornati alle ultime 24 ore

PISTOIA — Nelle ultime 24 ore in provincia di Pistoia sono emersi 169 nuovi casi di Coronavirus. Le positività registrate in Toscana tra ieri e oggi sono 2084, individuate all'esito di 21.945 tamponi effettuati sul territorio (Il tasso dei nuovi positivi toscani è 9,50%).

Il report regionale segnala oggi 25 nuovi decessi riconducibili al virus in Toscana. Non ce l'hanno fatta 17 uomini e 8 donne con un'età media di 82,3 anni. 6 di loro risiedevano in provincia di Pistoia.

Dall'inizio dell'emergenza sanitaria nel territorio pistoiese si sono registrati complessivamente 71.864 casi di Covid e 823 decessi collegabili al virus.