Nella sfida dei presepi ecco i vincitori

I primi posti nelle tre categorie a concorso - associazioni, parrocchie e artisti - vanno a Cutigliano, Montemurlo e a Marco Pullerà

PISTOIA — Nella categoria parrocchie la spunta Cutigliano, tra le associazioni la miglior realizzazione è quella del Borgo della Rocca di Montemurlo. Marco Pullerà si aggiudica il gradino più alto del podio tra gli artisti. Sono stati consegnati i riconoscimenti per il concorso del presepe più bello nell'ambito della manifestazione giunta all’edizione numero 32 e organizzata dalla Pro Loco Alta valle del Reno alle Piastre.

Proprio nella piazza principale del paese i premiati hanno ricevuto il proprio trofeo, ovvero una natività stilizzata realizzata da Lorenzo Corsini. Tre le categorie in cui i concorrenti potevano iscriversi: Enti e Associazioni, Parrocchie e Artisti. Oltre 20 le opere in gara, con la giuria capitanata da Yuri Begliomini che ha fatto visita a tutti gli iscritti.

La miglior opera per gli enti e le associazioni, secondo i giurati, è stata realizzata dal Borgo della Rocca di Montemurlo, con un presepe scenico di grandi dimensioni, caratterizzato da giochi di luce, musica e un ruscello.

Sul gradino mediano del podio, la Pro Loco di San Mommè con un presepe di piccole dimensioni, con i protagonisti dipinti su alcuni sassi da un artista locale. Terza posizione per il circolo Arci di Pontenuovo che alla minuziosa costruzione scenografica ha aggiunto la caduta della neve grazie a una speciale macchinetta.

Parla montano il vincitore della categoria Parrocchie. Ad aggiudicarsi il primo posto è la chiesa di San Bartolomeo di Cutigliano che ha realizzato una natività suggestiva corredata anche da materiale di bosco. La parrocchia Santa Maria di Gavinana si aggiudica, invece, il secondo posto grazie a una realizzazione che ha saputo sfruttare il legno. La chiesa di Sant'Andrea di Sarripoli completa il podio con un presepe che celebra l’anno Jacobeo.

Per gli artisti che hanno esposto a Le Piastre, a spuntarla è Marco Pullerà con l’opera esposta in Sant'Ilario realizzata con legname e un effetto luce davvero calzante. Secondo, il minuzioso lavoro di Manuel Giovannini esposto in una teca in cui spicca l’ambientazione di un’accuratezza unica. Terzo, Franco Melani che ha sfruttato le pigne come protagoniste della propria opera anch’essa esposta nella parrocchia di Sant'Ilario.

Grande soddisfazione per la Pro Loco piastrese, come spiega la presidente Cinzia Sebastiano: “Siamo davvero orgogliosi di quanto siamo riusciti a fare in questo anno particolare. Nel nostro piccolo abbiamo incentivato l’aggregazione e la voglia di stare assieme e anche per la nostra comunità è stato importante impegnarsi in questa manifestazione”.