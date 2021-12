Prima l'accensione dell'abete, poi i canti natalizi dei bambini e quindi via all'esposizione degli oltre 100 presepi che animeranno le Piastre

PISTOIA — Alle Piastre è conto alla rovescia verso la magia dei presepi. Sarà una giornata di festa quella di domani, domenica 19 Dicembre, quando a partire dalle ore 16 nel borgo si darà il via alle festività natalizie. Per l’occasione è stata organizzata una vera e propria cerimonia che inizierà con l’illuminazione del grosso abete posizionato in piazza della chiesa. L’albero verrà poi addobbato dai bambini della scuola dell’infanzia di Le Piastre e dell’istituto primario di Cireglio.

Sono previsti anche canti da parte degli stessi bimbi, letture a tema, musiche e degustazione di prodotti tipici locali preparati dalle donne del paese. L’atmosfera sarà resa ancora più magica dagli oltre 100 presepi allestiti lungo il borgo. In merito a ciò, quest’anno c’è stato un grosso rinnovamento, con tanti artisti che hanno portato le proprie opere a Le Piastre.

Sarà possibile visitare, oltre ai tanti storici realizzati dai volontari piastresi, il presepe realizzato con le pigne da Franco Melani ed esposto all’interno della chiesa di S.Ilario, mentre quelli di Franco Gori, Manuel Giovannini, Fabrizio Nitti, Marco Turi, Fabio Spazzali, Marco Pullerà, Manuel Corsi e dell’associazione Banca del Tempo faranno bella mostra di sé per le strade del paese.

Non è mancata nemmeno la collaborazione dell’Accademia della Bugia che ha invitato i disegnatori partecipanti al proprio campionato a realizzare dei dipinti. Ed è così che i romani Andrea Pecchia e Marco De Angelis hanno inviato alcuni disegni affissi lungo le pareti di via della Chiesa. Ci sarà anche una stampa creata a più mani, ambientata alla Ghiacciaia del Reno e ideata da una decina di disegnatori amici del Campionato Italiano della Bugia.

C'è la possibilità di effettuare una visita guidata, a partire dalle 15 con l’associazione Oltre Pistoia che illustrerà la storia del paese: “Abbiamo fortemente voluto mettere in piedi questa giornata - ha spiegato la presidente della Pro Loco Alta Valle del Reno, Cinzia Sebastiano - così da poter trascorrere del tempo assieme e rendendo il paese più gradevole in un particolare periodo dell’anno".