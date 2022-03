Rivoluzione viabilità per lavori alle fognature

Publiacqua è al lavoro con scavi per realizzare allacci alla rete fognaria. Così per due giornate la circolazione cambia e scattano i divieti

PISTOIA — Due giorni di rivoluzione alla viablità in via del Bollacchione, domani mercoledì 2 Marzo e poi ancora giovedì 3 Marzo. Il provvedimento è necessario per permettere a Publiacqua di eseguire gli scavi per allacci alla rete fognaria.

Le modifiche alla viabilità e i divieti sono segnalati anche sul posto, fa sapere il Comune di Pistoia, con cartelli di preavviso e di deviazione.

Comunque, durante l'intervento, all’altezza del civico 1 saranno vietati il transito e la sosta. Compatibilmente allo svolgimento dei lavori, sarà consentito l’accesso ai mezzi di soccorso e di emergenza.