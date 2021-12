Alloggi pubblici, c'è il bando di assegnazione

Via alle domande per entrare nella nuova graduatoria degli aventi diritto a un abitazione di edilizia residenziale pubblica. Ecco come fare

PISTOIA — È pubblicato sul sito web del Comune di Pistoia il bando per la formazione della graduatoria per l’assegnazione ordinaria di alloggi di edilizia residenziale pubblica (Erp). Coloro che vogliono essere ammessi in graduatoria devono presentare domanda entro il 31 Marzo 2022.

La graduatoria attuale, pubblicata nel 2017, cesserà la propria validità al momento dell’approvazione della nuova graduatoria formulata a seguito di questo bando, il primo a recepire la nuova disciplina introdotta dalla normativa regionale aggiornata e dal Regolamento Erp approvato dal consiglio comunale lo scorso Marzo. La nuova graduatoria definitiva sarà unica e non saranno presenti graduatorie speciali.

Possono presentare domanda anche i nuclei familiari già assegnatari di alloggi Erp. Rispetto al passato, alcuni requisiti di accesso sono stati modificati. Ad esempio bisogna essere residenti o svolgere attività lavorativa nel Comune di Pistoia, ma è stato eliminato il requisito riguardante la residenza o l’attività lavorativa stabile e principale, che deve obbligatoriamente essere riferita al territorio della Regione Toscana da minimo 5 anni.

Il limite reddituale massimo di accesso è rappresentato dal valore Isee pari a 16.500 euro. Alcune modiche riguardano anche l’attribuzione dei punteggi. Tra queste, uno dei più rilevanti, riguarda la condizione di storicità di residenza anagrafica o prestazione lavorativa sul territorio del Comune: è stato previsto un punteggio diversificato rispetto agli anni di permanenza, da un minimo di punti 1 per tre anni di presenza a un massimo di 4 punti per almeno 20 anni di presenza

Le domande possono essere presentate unicamente in modalità online attraverso lo Sportello Telematico Polifunzionale presente sul sito del Comune di Pistoia. Gli eventuali documenti da allegare dovranno essere esclusivamente in formato Pdf. La domanda dovrà essere completata con l’attestazione di pagamento della marca da bollo da 16 euro.

Per aiutare a presentare la domanda ci sono le postazioni alla biblioteca San Giorgio da prenotare per chi sa farlo da solo ma non ha gli strumenti informatici, o la modalità di compilazione assistita con operatore negli uffici delle Politiche di inclusione sociale del Comune di Pistoia in via Capitini 7.