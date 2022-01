Nel pistoiese 919 nuovi casi di Covid e 2 morti

L'epidemia continua a colpire a ritmo elevato. Nel capoluogo 248 nuovi casi con un'incidenza a 274 nuovi casi ogni 100mila abitanti

PROVINCIA DI PISTOIA — Nelle ultime 24 ore sono stati diagnosticati in provincia di Pistoia 919 nuovi positivi al Covid, in lieve calo rispetto alla media degli ultimi giorni. Sul territorio provinciale si registrano altre 2 vittime del virus che salgono così a 737 dall'inizio della pandemia.

Nell'ospedale di Pistoia ci sono oggi 60 ricoverati per Covid nei reparti ordinari, 4 in meno rispetto a ieri, e 8 in terapia intensiva, 1 in meno.

Nell'ospedale di Pescia invece i ricoverati sono 14, lo stesso numero di ieri, è nessuno è in rianimazione.

Questa la distribuzione dei nuovi casi nei Comuni della provincia:

Uzzano 25, Buggiano 38, Monsummano Terme 91, Chiesina Uzzanese 19, Massa e Cozzile 32, Quarrata 107, Ponte Buggianese 31, Agliana 62, Lamporecchio 25, Montale 33, Abetone Cutigliano 6, Montecatini Terme 59, Serravalle Pistoiese 33, Pistoia 248, San Marcello PIteglio 19, Sanbuca Pistoiese 3, Larciano 12, Marliana 4.