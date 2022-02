Lavori alla rete del gas, cambia la circolazione

Per realizzare nuovi allacci si dovranno effettuare opere di scavo. Così veicoli e pedoni non potranno transitare e la sosta sarà vietata

MONTALE — Chiusura temporanea della circolazione stradale in un tratto di via Risorgimento all'altezza del civico 129: lo stabilisce un'ordinanza comunale emessa per la necessità di effettuare un intervento sulla rete del gas.

Per realizzare un nuovo allaccio alla rete, infatti, si dovrà procedere a opere di scavo. Lunedì prossimo 7 Febbraio e il giorno successivo, martedì 8 Febbraio, e comunque sino al termine dei lavori scatteranno delle restrizioni alla circolazione in orario 8-17.

In quei giorni e orari sono disposti la chiusura al transito veicolare e pedonale del tratto di strada interessato dai lavori e il divieto di sosta invece in orario 0/24 da ambo i lati con rimozione forzata dei veicoli.