Ecco il bonus che dà una mano in bolletta

C'è tempo sino alla fine di Giugno per presentare domanda di contributo per il servizio idrico. Le risorse complessive sfiorano i 36mila euro

MONTALE — Dal 24 Maggio al 30 Giugno sarà possibile richiedere il Bonus Sociale Idrico Integrativo, per le agevolazioni tariffarie del servizio idrico. L’Autorità Idrica Toscana, infatti, ha assegnato al Comune di Montale 35.925,79 euro quale quota del fondo per la concessione di agevolazioni a favore delle utenze deboli per l’anno 2021.

Per individuare i destinatari del bonus, il Comune di Montale ha pubblicato un bando al quale possono partecipare le persone residenti sul territorio comunale, titolari di un'utenza idrica singola o fruitori di un'utenza condominiale (limitatamente all'abitazione di residenza), in possesso di Isee pari o inferiore a 8.265 euro. Il bonus idrico verrà erogato agli aventi diritto in forma di deduzione sulle bollette del servizio idrico emesse da Publiacqua Spa.

La domanda di partecipazione compilata in ogni sua parte e, pena esclusione, firmata dal richiedente, dovrà essere presentata entro il termine ultimo del 30 giugno 2021 secondo una delle seguenti modalità: consegna a mano all’Ufficio Protocollo Generale del Comune, invio tramite Pec, spedizione mezzo posta tramite raccomandata A/R.