Ambulanze e mezzi di soccorso, arrivano i fondi

Superano i 250.000 euro le risorse assegnate a 15 progetti nell'ambito del bando "Mettiamoci in moto!" della Fondazione Caripit per il Terzo Settore

PROVINCIA DI PISTOIA — Ambulanze e mezzi per il Terzo Settore in provincia di Pistoia: arrivano i fondi per l'acquisto e la manutenzione, erogati col bando Mettiamoci in moto! della Fondazione Caripit per un ammontare complessivo di 252.811,75 euro. Nata con l’obiettivo di sostenere l’acquisto di automezzi e autoambulanze, l’iniziativa continua a riscuotere grande successo: nel 2021 sono 33 le domande pervenute (di cui 15 accolte), suddivise nelle due linee di intervento previste dal bando, quella della Salute pubblica e quella del Volontariato, filantropia e beneficenza.

Il contributo più alto, di 39mila euro, è stato assegnato alla Pubblica Assistenza Croce Oro di Ponte Buggianese per l’acquisto di una nuova ambulanza di tipo A. Seguono l’Arciconfraternita di Misericordia di Pistoia, con il finanziamento di 35mila euro per l’acquisto di un’ambulanza per l’emergenza Covid-19, e l’Associazione Pubblica Assistenza di Pescia con 34mila euro per il progetto “Corriamo per la vita” e l’acquisto di un’autoambulanza di tipo A.

Fondi concessi, fra gli altri, anche alla Croce Verde di Lamporecchio e all’Associazione Pubblica Assistenza di Maresca per l’acquisto di veicoli attrezzati per il trasporto di soggetti con gravi patologie e portatori di handicap. Infine, nel quarratino la Cooperativa sociale L’Orizzonte si è aggiudicata oltre 9mila euro per l’acquisto di un automezzo per il trasporto e l’accompagnamento sociale per l’autonomia e l’integrazione.

Mettiamoci in moto! rientra fra gli interventi della Fondazione nell’ambito dell’Area Sociale, che comprende i settori del Volontariato, della Filantropia e della Salute pubblica. Per questo bando, nel triennio 2021-2023, l’ente ha previsto un aumento di 50mila euro dei fondi messi a disposizione.