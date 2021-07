Cup 2.0, le visite si prenotano con un'app

Tokyo, tre ore e mezza di controlli in aeroporto per gli atleti Azzurri

PRATO — Il sistema Cup 2.0 per la prenotazione online di visite specialistiche ed esami cresce grazie alla nuova app Toscana Salute, progettata dal settore Sanità digitale e innovazione della Regione Toscana.

L'Asl centro fa un bilancio delle prime due settimane dall'attivazione. Nelle province di Prato e Pistoia e nell'Empolese, dove è attivo il servizio, nei primi 15 giorni di Luglio su un totale di 1370 prenotazioni online tramite il portale regionale prenotasanita.toscana.it, oltre 200 sono state effettuate tramite l’App regionale, attiva dal 2 Luglio. Di queste 76 in area pratese, 50 in area pistoiese, 38 in Valdinievole e 50 in area empolese.

Oltre 10.000 solo le prenotazioni online totali con il nuovo software Cup 2.0, di cui 3191 in zona pistoiese e 2535 in Valdinievole (attivo da febbraio), 2737 in zona pratese (attivo da marzo) e 2023 in zona empolese (attivo da aprile).



“Gli ultimi dati - sottolinea il dottor Leonardo Pasquini, direttore Cup e Urp dell'Ausl Toscana Centro - mostrano segnali di crescita del sistema di prenotazione online. I cittadini scelgono questa modalità che semplifica maggiormente le procedure di accesso e limita le attese nei presidi territoriali. La nuova app Toscana Salute è un ulteriore passo in avanti nell’ottica di una sanità sempre più digitale poiché permette in pochi passaggi di accedere a numerosi servizi e di prenotare o disdire un appuntamento anche solo con la ricetta dematerializzata".

A questo link l’elenco dei servizi disponibili nell’App e il video tutorial.